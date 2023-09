Pensioni 2024 | cosa ci sarà in Legge di Bilancio? I punti centrali

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 5 settembre 2023): quello della Previdenza uno dei capitolidella prossimadi. Le risorse da impiegare, però, rimangono poche. Al centro dell’intervento del Governo Meloni ci saranno Quota 103, rivalutazione degli assegni, Ape Sociale e Opzione Donna. Una panoramica delle ultime indiscrezioni sul tema.: proroga per Quota 103: come largamente atteso, la Previdenzauno dei capitolidella prossimadi. D’altra parte, gli interventi previsti al momento non avranno la portata sperata dal Governo. Le risorse sono poche: secondo le stime del Ministero dell’Economia non potrà essere ...