(Di martedì 5 settembre 2023) A fine aprile scorso Fabrizioaveva fatto outing a Benjamin, rivelando dal suo canale Telegram la presunta omosessualità del calciatore francese. Un’insinuazione che l’allora difensore del Bayern Monaco e nuovo acquisto dell’Inter non ha mai smentito, ma nemmeno confermato. Benjaminquando giocava nel Bayern Monaco (Instagram)Ora il giovane talento considerato tra i giocatori più forti al mondo, si trova a fare i conti con meme e vari post satirici (quando non offensivi) sui social, in cui gli utenti commentano ironicamente il suo arrivo a Milano. Ricordiamo che fare outing su una persona è una forma di violenza, significa rendere pubblico l’orientamento sessuale di una persona senza il suo consenso, esponendola in alcuni casi anche all’omofobia, all’intolleranza ediscriminazione di chi la ...

Pavard è gay Dall'outing di Corona alla pagina Wikipedia modificata - Luce Luce

Benjamin Pavard non ha mai fatto coming out come calciatore gay, né ha mai smentito o commentato l’outing sventolato via Telegram da Corona. La sua permanenza a Monaco negli ultimi tempi non era rosea ...Pavard ha poi condiviso un’analisi dettagliata del suo male, abitudine che sempre più atleti stanno condividendo in un’epoca in cui la salute mentale sta diventando un tema – per fortuna – di cui si ...