A fine aprile scorso Fabrizio Corona aveva fatto outing a Benjamin, rivelando dal suo canale Telegram la presunta omosessualità ...... è autore di un controverso libro in cui definisce icome 'anormali' e si scaglia contro i ... "è una grande operazione , l'Inter conferma di essere la squadra più forte del campionato: farà ...A fine aprile scorso Fabrizio Corona aveva fatto outing a Benjamin, rivelando dal suo canale Telegram la presunta omosessualità ...

Pavard è gay Dall'outing di Corona alla pagina Wikipedia modificata - Luce Luce

Benjamin Pavard non ha mai fatto coming out come calciatore gay, né ha mai smentito o commentato l’outing sventolato via Telegram da Corona. La sua permanenza a Monaco negli ultimi tempi non era rosea ...Pavard ha poi condiviso un’analisi dettagliata del suo male, abitudine che sempre più atleti stanno condividendo in un’epoca in cui la salute mentale sta diventando un tema – per fortuna – di cui si ...