(Di martedì 5 settembre 2023) Doveva essere un normalissimo. E invece si è trasformato in una luna di miele. Perché "Il Sentiero di Francesco", da Assisi a Gubbio,la Via di Francesco, ha visto protagonisti ...

Doveva essere un normalissimo. E invece si è trasformato in una luna di miele. Perché "Il Sentiero di Francesco", da Assisi a Gubbio, lungo la Via di Francesco, ha visto protagonisti Ixia, 33 anni di Urbino e ...... a migliaiaaldella Madre di Dio per la città: una rappresentazione dei sentimenti filiali del popolo verso la Santa Patrona, straordinaria, commovente, appassionata. La "...... soprattutto se si considera che, ad esempio, alla 98° edizione delproveniente da Lodz quest'anno1.500 camminatori, quest'anno accolti dal card. Konrad Krajewski (nato ...

Partecipano a pellegrinaggio e si sposano lungo il Cammino - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 5 set. (askanews) - Doveva essere un normalissimo pellegrinaggio. E invece si è trasformato in una luna di miele. Perché "Il Sentiero ...Quest’anno l’iniziativa di sensibilizzazione verso la tutela ambientale sta portando i partecipanti dall’Alpe di Siusi a Pietralba. “Il pellegrinaggio con 25 partecipanti è iniziato domenica 3 ...