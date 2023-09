Parco Verde di Caivano blindato da carabinieri | polizia e Guardia di Finanza | in campo 400 agenti

Picchiare duro "Immigrazione incontrollata Ecco il risultato": sinistra umiliata dall'ex VelinaÈin corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere '' di Caivano, in provincia di Napoli, e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad 'Alto Impatto' che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre ...CAIVANO (NAPOLI) - Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità "Alto Impatto", nel quartiere "" di Caivano e nelle località limitrofe dove sono state effettuate decine di perquisizioni. Denunciate tre persone per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Gli indagati sono stati ...

Caivano, maxi operazione al Parco Verde: controlli sullo spaccio di droga. Meloni: “Iniziata la bonifica, mai… La Repubblica

"Today the operation to clean up Caivano's Parco Verde district began," Meloni said via social media. "The big operation launched at dawn this morning - for which I thank the police involved - is just ...Vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di finanza nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, teatro dello stupro delle due cuginette ma già da anni noto per essere tra i principal ...