Paolo Rossi | «Il derby Inter-Milan e la passione per il calcio di Enzo Jannacci»

(Di martedì 5 settembre 2023)ha raccontato il suoditraa La Gazzetta dello Sport a distanza di qualche giorno dalla sfida Ildio calamita già l’attenzione nonostante ci sia la pausa nazionale. Nell’attesa dell’appuntamento fra due settimane, La Gazzetta dello Sport è andata avistare unista del mondo dello spettacolo per parlare di un amicoista che non c’è più:ha raccontato il suo, che in questi giorni verrà ricordato alla Mostra del Cinema di Venezia con un documentario a lui dedicato. ILISTA– «Ricordo delle volte in ...

ha raccontato il suo derby di Milan tra Inter e Milan a La Gazzetta dello Sport a distanza di qualche giorno dalla sfida Il derby di Milano calamita già l'attenzione nonostante ci sia la ...Montevarchi (Ar) " La seconda edizione del Memorial dedicato aè davvero alle porte. La manifestazione, che quest'anno raddoppia, prevedendo due gironi da 4 squadre ciascuno, vedrà due città dell'aretino, Bucine e Montevarchi, come teatro. "Sono grato ...... dagli esordi in ambito musicale come fotografo e giornalista, alle numerose copertine di dischi per artisti come Fabrizio De André, Bob Dylan, Vasco, Kate Bush,Conte, Lou Reed, Frank ...

Memorial Paolo Rossi, la seconda edizione è alle porte: in campo dal 7 al 9 settembre La Gazzetta dello Sport

Montevarchi (Ar) – La seconda edizione del Memorial dedicato a Paolo Rossi è davvero alle porte. La manifestazione, che quest’anno raddoppia, prevedendo due gironi da 4 squadre ciascuno, vedrà due ...Oggi voti tra il 4 e il 4,5 e un rosso mancato. Come diceva #Adani "Padre tempo". Una bellissima definizione. Poi magari risorge di nuovo, ma intanto "Padre tempo"... #InterFiorentina". Lo scrive il ...