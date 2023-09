Paola Egonu fuori dal torneo pre olimpico | ecco i retroscena sullo stop alla campionessa

non parteciperà al torneo pre olimpico con la Nazionale italiana. Dopo il flop all'europeo delle Azzurre, Il ct Mazzanti, di comune accordo con la Federazione e con la stessa, ha ...ha capito che ha perso, che non ce la fa più, ma vuole che l'atto di resa sia scritto anche alle sue condizioni. Dopo il colloquio con l'allenatore - antagonista Davide Abbonati per ...... una crisi che può investire anche il cammino verso Parigi 2024 : il 14 settembre inizierà il torneo di qualificazione ai giochi olimpici e tra le convocazioni spicca l'assenza di, la ...

Faccia a faccia tra Paola Egonu e Davide Mazzanti: parole molto dure della campionessa azzurra Fanpage.it

È Egonu-exit! Incredibile a dirsi, ma l'Europeo conclusosi con una inattesa, ma purtroppo meritata, medaglia di legno ha dato il via ad un effetto dirompente. Paola Egonu il prossimo 9 settembre non ...Secondo la Gazzetta dello Sport, Paola Egonu “avrebbe usato parole dure (molto) per il trattamento ricevuto”. La decisione finale è arrivata dopo un confronto col Ct Mazzanti.