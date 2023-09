Palermo e Caivano | il commento del Nyt | «Riflettere sull’atteggiamento dell’Italia nei confronti delle donne»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Alla fine di agosto, due ragazzine di 10 e 12 anni sono state violentate da un gruppo di adolescenti e da un 19enne al Parco Verde di, in provincia di Napoli. Pochi giorni prima, una ragazza di 19 anni ha accusato sette ragazzi di averla violentata al Foro Italico di. Vicende terribili, che hanno scosso l’opinione pubblica e sollecitato l’intervento della politica. Ma cosa ci dicono della società in cui viviamo? Della cultura che permea le strade del nostro Paese? Il New York Times prova a dare una risposta a questi interrogativi, in un lungo articolo dal titolo Rape Cases Seize Italy’s Attention and Expose Cultural Rifts. Che parte proprio da, anzi, da una piscina abbandonata, che la polizia locale ha identificato come uno dei luoghi dove le due minorenni sarebbero state reiteratamente abusate. Gaia Pianigiani ...