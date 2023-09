Paillettes di giorno | ieri errore | oggi cool?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 settembre 2023) In passato il galateo della moda contava molte regole di stile da osservare attentamente per non scivolare su una buccia di banana. Mache non ci sono più norme rigide nel guardaroba, questi errori prima imperdonabili sono diventati addirittura tendenze. Pronte a esaminarli?