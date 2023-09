Pagelle di oggi Vuelta a España 2023 | Ganna dominante Roglic contiene i danni | delusione Vingegaard

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023)DECIMA TAPPAFilippo, voto 10: stavolta non c’è rivale che tenga. Il Campione Italiano, vestito del suo splendido tricolore, vola sulle strade di Valladolid prendendosi la sua piccola rivincita su Evenepoel dopo i Mondiali. 56 km/h di classe e qualità per quello che è sempre di più il riferimento unico del nostro ciclismo, che riporta un italiano ad una vittoria di tappa in Spagna dopo più di due anni. Remco Evenepoel, voto 7,5: non la prova straripante che ci si aspettava dal Campione del Mondo, ma comunque una cronometro di spessore per il belga. Si gestisce in maniera splendida e recupera 20” sue circa 1? su Ayuso e Vinegaard. La battaglia è aperta ed il belga ci sarà fino alla fine. Primoz, voto 7.5: l’importante ...