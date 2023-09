Paestum | al via il raduno internazionale delle mongolfiere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl via la 13esima edizione delche si terrà a, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Un evento straordinario che si svolge a ridosso dell’area archeologica dei Templi, patrimonio Unesco, conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza dove l’appuntamento, irrinunciabile per gli appassionati di volo e non solo, vede ogni anno undiche si innalzano, coloratissime, al di sopra dei Templi pestani. La manifestazione si è attestata tra i cinque festival internazionali della mongolfiera più suggestivi del mondo proprio per la vista straordinaria che si gode dall’alto dell’area archeologica, con lo sfondo della pineta e del mare. L’evento, organizzato ...