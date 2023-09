Paestum | al via il Raduno internazionale delle Mongolfiere

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 settembre 2023) Tutto è pronto per la 13esima edizione delche si terrà aa partire dal 30 settembre. Al via la 13esima edizione delche si terrà a, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Un evento straordinario che si svolge a ridosso