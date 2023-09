Padova | ubriaco fa pipì sull’auto Giovane 28enne massacrato di botte finisce in coma

(Di martedì 5 settembre 2023) Undi 28 anni, di origini colombiane, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo esser stato aggredito e malmenato nella serata di venerdì primo settembre fuori dal disco bar Tropicana di San Giorgio delle Pertiche, nelno. Il ventottenne – magazziniere e residente a Cadoneghe – è ormai da giorni ricoverato all’ospedale died è stato aggredito per futili motivi. Del caso nel parla il Corriere del Veneto. Ilè uscito durante una festa organizzata da alcuni parenti dal noto locale. Aveva bevuto e si è messo a fare i suoi bisogni fra le auto parcheggiate davanti. Davanti alla scena un passante è scoppiato in un attacco di ira e ha iniziato a colpirlo con pugni in faccia fino a farlo cadere. Nella caduta ilha sbattuto la testa contro l’asfalto, perdendo conoscenza. ...

