Ottobre rosa | il sodalizio a sostegno delle donne colpite dal cancro al seno

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023) in occasione dell’2023, Francine Haircare – la gamma di prodotti in 100% seta per la cura di pelle e capelli – ha deciso di sostenere Fondazione Libellule Insieme con una donazione di 50 turbanti in seta di gelso 22 momi. Questa iniziativa dimostra un forte impegno nel supportare leche affrontano la chemioterapia e necessitano di cure specifiche per il cuoio capelluto. La Fondazione Libellule Insieme è nata grazie all’idea della Dottoressa Paola Martinoni, la cui esperienza l’ha portata a comprendere non solo le patologie fisiche, ma anche i problemi psicologici spesso trascurati che leaffrontano dopo interventi alo all’apparato genitale. L’obiettivo della Fondazione è “cancellare” ilnon solo dal corpo, ma anche dalla mente di tutte le ...