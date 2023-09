Osimhen | rinnovo in stand-by | “Senza accordo | ADL non potrà rifiutare offerte”

Sabato sera al Maradona c'erano sia Roberto Calenda, l'agente di Victor, che Mamuka Jugeli, il procuratore di Kvicha Kvaratskhelia. Sono due partite ancora aperte in chiave: sula negoziazione è molto avanzata ma ci sono ancora dei dettagli (clausola rescissoria, diritti d'immagine) nell'accordo da sistemare. Riguardo a Kvaratskhelia, il Napoli è fermo ...Tra un'estate c'è il rischio di ritrovarsi con un attaccante come Victor. Il resto -a quindici milioni lordi, con clausole già da attivare sin dal 2024 per l'estero e pure in Italia -...Calciomercato SSC Napoli - Si parla tanto in queste settimane della trattativa che va avanti per ildi Victor. Dovesse arrivare la fumata bianca, come scrive l'edizione odierna di Repubblica Napoli, a quel punto poi si aprirebbe il tema sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia : 'Poi ...

Rinnovo Osimhen, ora De Laurentiis frena: due cose non gli sono andate giù CalcioNapoli1926.it

La situazione rinnovo in casa Napoli non sembra affatto smuoversi. Victor Osimhen, nonostante la stagione impeccabile, non ha ancora rinnovato a cifre più alte così come il suo compagno Kvicha ...Legalmente, non è ancora successo nulla e non è neanche detto che accada, nonostante i vari incontri con l'entourage.