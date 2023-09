Orrore nel condominio | 20enne perde la vita in ascensore Poi la terribile scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto all’interno dell’della palazzina in cui abitava insieme ai genitori. Il ragazzo è rimasto intrappolato mentre nella città imperversava il forte maltempo portato dal passaggio di DANA (Depressione Isolata ad Alti Livelli), una ondata di maltempo che ha provocato il caos in molte zone del paese. Almeno due persone sono morte a Toledo e altre due sono scomparse a Madrid a causa degli acquazzoni che hanno fatto straripare fiumi, allagato strade e colpito gravemente infrastrutture come autostrade, ponti e binari ferroviari. La città di Toledo, Casarrubios del Monte, è incredula dopo la morte del ragazzo ventenne intrappolato in una causa della forte ondata di maltempo. Leggi anche: “Cosa mi ha fatto”. La famosa coppia lei 83 e lui 37, finita malissimo: “Così ho deciso di ...