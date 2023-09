Oriana Marzoli à pronta a ritornare in televisione | il nuovo reality per lei

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 settembre 2023)potrebbepresto in TV e al Grande Fratello, ma non in Italia. In Spagna è in programma il Gran Hermano VIP 8 e una delle concorrenti potrebbe essere proprio la modella venezuelana. Infatti, il programma televisivo in onda su Telecinco sta mandando in onda degli spot pubblicitari con degli indizi per far capire al pubblico qualcosa sul cast, e il secondo concorrente è stato associato a un asino, una Barbie, un bulldog francese e uno specchio, e in molti hanno pensato a. Gran Hermano VIP 8, ecco perché gli indizi riconducono aE così il pubblico, dopo gli indizi proposti dal Gran Hermano Vip 8, ha ricondotto l’identikit a, dato che ha i capelli biondi, si guarda molto ...