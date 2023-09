Ordine | «Rinnovo Inzaghi? Va visto con occhio diverso Spiego!»

(Di martedì 5 settembre 2023) Simoneha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2025. A parlarne. Il giornalista spiega la valenza di questo prolungamento MERITATO ? Francosu Tutti Convocati: «, oltre che meritatissimo e annunciatissimo, secondo me pone una questione diversa perché va vista con un. Mentre l’altra volta, Marotta fa un prolungamento in forza di una sua vecchia abitudine. Questa volta lo fa sulla base di una valutazione, non solo tecnica, ma anche dal punto di vista della comunicazione. Obiettivamente, la prima parte del mercato – quando escono i protagonisti della finalissima di Champions League e cioè Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku e non entrano ancora tutti gli effettivi – un altro allenatore avrebbe potuto ...

...ricco di eventi religiosi e culturali culminata nella Messa solenne presieduta dal cardinale Silvano Maria Tomasi che ha accompagnato il delicato percorso che ha portato l'melitense al...All'del giorno del colloquio la situazione dell'accordo su grano ed altre questioni. In ... La Russia aveva interrotto il patto a metà luglio, vincolando il suoall'applicazione del ......per le edizioni 2023/24 e 2024/25 del Marché Vert Noël - con la possibilità di e ventuale... in caso di ulteriore parità, all'cronologico di ricevimento della richiesta di ...

Rinnovo contrattuale appartenenti alle Forze dell'Ordine - Lettera UIL Polizia

Il Napoli ha fatto chiarezza sulla questione rinnovo del talento georgiano che ha un contratto ... La questione, dunque, non è all’ordine del giorno secondo il Napoli. Il presidente azzurro si era già ...Per un Osimhen che rinnova, c' un Kvara in attesa. Ma il prolungamento del georgiano non sembra essere all'ordine del giorno in casa Napoli. Dopo la cocente sconfitta contro la Lazio, ...