Ordigno bellico a Battipaglia | ad ottobre le operazioni per il disinnesco

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche se manca ancora l’ok definitivo della Prefettura di Salerno, si cerchia di rosso la data del primocome quella indicativamente utile per effettuare ledidell’risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato a, nel cantiere dell’ex Zuccherificio.Ieri presso gli uffici di Piazza Amendola una riunione operativa ma ancora non definitiva del piano che prevede l’evacuazione dalle proprie abitazioni di 3500 cittadini che saranno ospitati nei locali dell’itis Ferrari di. Al lavoro per rendere innocua la bomba gli uomini dal 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta. L’intervento richiede dalle 8 alle 12 ore di lavoro e renderà necessaria anche l’interruzione del ...

MERCOLEDI 6 SETTEMBRE AREA INTERDETTA IN LOC. PIETRABIANCA PER OPERAZIONI DI BONIFICA DI UNVada (Rosignano Marittimo, Livorno) 5 settembre 2023 A seguito del rinvenimento di un, di circa 25 cm di lunghezza, alle Spiagge Bianche nei pressi dell'ex ristorante '...Le operazioni di disinnesco dell'avverrà, dunque, il prossimo mese. Quasi sicuramente, il lavoro a cui verranno sottoposti gli artificieri sarà delicato, e il tempo stimato per il suo ...Tempo di Lettura: 1 minuto Sarà effettuata domenica 1 ottobre l'operazione di disinnesco dell'rinvenuto nell'area dell'ex Zuccherificio di via Carmine Turco a Battipaglia. È quanto stabilito al termine del summit tenutosi in prefettura questa mattina. Stando a quanto emerso ...

Ordigno bellico ritrovato a Battipaglia. Il 1° ottobre le operazioni di ... ondanews

La decisione, alla fine, è stata presa ed è irrevocabile. Ora c'è la data per il disinnesco della bomba rinvenuta nell'area dell'ex zuccherificio di ...L'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Battipaglia, nel cantiere dell’ex Zuccherificio, sarà fatto brillare il 1° ottobre. E' quanto deciso in una riunione svoltasi ieri ...