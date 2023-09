Operazione di Polizia a Caivano Mai più zone franche | dice Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 settembre 2023) Oltre 400 operatori impegnati, tra, Carabinieri e Guardia di finanza: una maxiè scattata all'alba al Parco Verde di, nel napoletano, dove nelle settimane passate si è verificata la violenza sessuale ai danni di due giovanissime cugine. E dove mercoledì scorso si è recata la premier Giorgia- mentre il presidente delle regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva invocato "un anno d'assedio militare". Il controllo interforze, nel corso del quale sono state effettuate perquisizioni e identificazioni di persone sospette, ha portato per ora al sequestro di una molotov e di centinaia proiettili, per armi da guerra e per i fucili mitragliatori Ak47.. Sequestrati anche 44mila euro in contanti e un appartamento adibito a piazza di spaccio. Nel corso della sua visita, segnata anche dalla ...