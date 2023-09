Operazione alto impatto a Caivano | impegnati 400 uomini

(Di martedì 5 settembre 2023) Un’di vasta portata con oltre 400 forze dell’ordine coinvolte per garantire sicurezza e legalità nel Parco Verde diÈ in corso, dalle prime luci dell’alba, una vastadella Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere “Parco Verde” die nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “” che, per la prima volta, è svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate. Il servizio è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Concorreranno i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, la Polizia Scientifica, i cinofili antidroga e con il controllo ...

E siccome l'col Galatasaray non si è concretizzata solo per l'opposizione di Sarri , la ... Mediano - regista, olandese, classe '99, dalle discrete doti atletiche e fisiche (è...È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vastadi carabinieri, polizia e Guardia di ... Si tratta di un controllo straordinario ad "Impatto" che, per la prima volta, viene svolto in ...Nell'adimpatto, la prima in assoluto con questo importante dispiegamento di forze, sono stati sequestrati soldi, bottiglie molotov e munizioni . Maxi blitz al Parco Verde di Caivano, ...

Operazione Alto Impatto a Caivano: arresti e perquisizioni L'Identità

Dall'alba al Parco Verde di Caivano è in corso una maxi operazione interforze con 400 uomini sul posto. Cosa hanno trovato gli agenti ...Da questa mattina all'alba è scattata una operazione delle forze dell'ordine in una zona assediata dalla malavita: lo stato manda così un messaggio per la legalità e contro le zone franche ...