Operai rovinano la Grande Muraglia "per aprirsi una scorciatoia verso il cantiere" TGCOM

Un uomo e una donna sono stati arrestati in Cina per avere danneggiato la Grande Muraglia. Volevano fare passare un escavatore e raggiungere più velocemente il luogo di lavoro, hanno provocato danni ...Un altro sfregio a un'opera d'arte. Stavolta a Firenze, dove un turista tedesco di 22 anni nella notte è salito sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria, per fare u ...