Opel - Nel 2026 un' elettrica da 25 mila Euro E dietro la Experimental si nasconde la Manta

(Di martedì 5 settembre 2023) Lo standnell'area fieristica del Salone di Monaco era tutto per lei, la, concept che traccia il futuro (stilistico e non solo) della Casa tedesca, tra le prime nel gruppo Stellantis a sancire lo "switch" all'elettrico. Dal 2024, quando debutteranno le nuove generazioni di Crossland e Grandland, lasarà infatti in grado di proporre una variante Bev per ciascun modello; dal 2025, invece, si entrerà in una seconda fase e, come confermatoci all'IAA Mobility dal ceo Florian Huettl, "ogni nuovo modellosarà lanciato solo in versione. Tra questi ci sarà anche un'"dal prezzo d'attacco intorno ai 25" (nel mirino anche della Citroën), che dovrebbe essere introdotta nel. Huettl ha ...

Ad agosto Opel ha guadagnato punti anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Lì i modelli Combo, Vivaro e Movano hanno raggiunto un nuovo record sul mercato tedesco con circa 2.400 nuove ... Arrivano buone notizie per il gruppo Stellantis dal regno Unito. La gamma di Vauxhall Corsa, il marchio che sostituisce Opel in UK ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito in agosto, raggiungendo la vetta delle classifiche in due segmenti secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuove auto.

Lo stand Opel nell'area fieristica del Salone di Monaco era tutto per lei, la Experimental, concept che traccia il futuro (stilistico e non solo) della Casa tedesca, tra le prime nel gruppo Stellantis ... Opel ha registrato ottimi risultati in Germania nel mese di agosto: secondo l'Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il mese scorso sono state immatricolate circa 14.700 autovetture