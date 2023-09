Omicidio Giovanbattista Cutolo | il killer 17enne è pronto a chiedere scusa

(Di martedì 5 settembre 2023) "È in stato di choc, è affranto ed ha poca voglia di parlare ma èalla famiglia di", ha dichiarato il legale delche a Napoli ha sparato tre volte e ucciso il musicista 24enne per poi andare a giocare a carte con gli amici. Quando ha realizzato...

...attività di mercoledì 6 settembre Nel rispetto della memoria del giovane musicista...- ha affermato Francesco Sorrentino - sono amareggiato e arrabbiato in questi giorni dopo l'...... in piazza Municipio a Napoli uccidendo il musicista 24enneCutolo. Inoltre, quando ... Circa il passato, Piccirillo ha ricordato che il 17enne, protagonista di un tentatoqualche ...... in piazza Municipio a Napoli uccidendo il musicista 24enneCutolo . L'avvocato di ...il 17enne 'ha pagato il suo debito con la giustizia (si è reso protagonista di un tentato...

Omicidio Giovanbattista Cutolo, il papà del 17enne a Fanpage.it: Chiedo perdono, mio figlio deve pagare Fanpage.it

«E' in stato di choc, è affranto ed ha poca voglia di parlare ma è pronto a chiedere scusa alla famiglia di Giovanbattista ». Lo dice all’ANSA ...Per favorire la partecipazione ai funerali di Giovanbattista Cutolo ... deciso un potenziamento delle misure di sicurezza nella zona in cui è avvenuto l’omicidio del giovane musicista. Il piano ...