Omicidio di Rossella Nappini | fermato l' ex compagno | il 45enne marocchino bloccato nella notte

ROMA – Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma.