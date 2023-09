Omicidio a Roma | fermato l' ex della vittima

Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. Gli agenti stanno ...Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a. L'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato ...... infermiera di 52 anni uccisa a coltellate a, il cui corpo è stato trovato nell'androne del ... Gli agenti stanno interrogando altre persone per ricostruire la dinamica dell'. L'allarme ...

Le urla nell'androne e le coltellate: 4 sospettati per l'omicidio di Rossella Nappini a Roma Open

Roma, 5 settembre 2023 – Fermato l’ex compagno dell’infermiera accoltellata davanti a casa a Primavalle, in zona Trionfale. Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio ...Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa ieri con una serie di coltellate nell'androne di un palazzo a Roma. L'indagato in ...