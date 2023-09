Olimpiadi di Monaco | chi erano le vittime della strage antisemita

(Di martedì 5 settembre 2023) L’edizione estiva dei Giochi olimpici del 1972 fu assegnata simbolicamente adi Baviera per tentare di ricucire i rapporti tra la Germania Ovest, democrazia di impianto liberale, e la Repubblica Democratica Tedesca, sottoposta al giogo sovietico. Con 121 Nazioni aderenti e 5288 atleti da tutto il mondo, la competizione atletica risultò la più partecipatastoria fino a quel momento. Disgraziatamente, un evento drammatico segnò il corso delle: l’uccisione di undici sportivi israeliani. All’alba del 5 settembre 1972 un commando terroristico palestinese composto da otto fedayn facenti parte del gruppo settembre nero, affiliato all’Organizzazione per la LiberazionePalestina di Yasser Arafat, si introdusse nella palazzina dove risiedeva la squadra olimpica di Israele. I fanatici assassinarono ...

