(Di martedì 5 settembre 2023) La first lady ucraina: «Credo in lui e lo supporto. Per chiunque altro questa situazione sarebbe molto più difficile. È una persona forte e resiliente. E proprio di questa resilienza abbiamo bisogno tutti adesso»

Così la first lady ucraina ed ex sceneggiatrice,, ha raccontato alla Bbc gli effetti emotivi della guerra sulla sua famiglia. Dall'invasione da parte dei russi, la first lady ha ...Così la first lady ucrainain una intervista insolitamente intima alla Bbc in cui racconta l'impatto emotivo che la guerra ha avuto sulla sua famiglia. Mesi nascosta in luoghi segreti con i suoi figli con una ..." Potrebbe essere un po' egoista, ma ho bisogno che mio marito sia al mio fianco, non una figura storica "., moglie del presidente ucraino, si sfoga in un'intervista all'emittente britannico Bbc . " Ai nostri figli manca il padre, ma restiamo forti. Abbiamo forza sia emotivamente che ...

Olena Zelenska, lo sfogo con la Bbc: «Ai nostri figli manca il padre, a me il marito» Corriere della Sera

