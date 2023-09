Olanda | Van Dijk | «Non condivido l’opinione di Van Gaal sull’Argentina»

(Di martedì 5 settembre 2023) Vanprende le distanze da Vane le sue accuse, che secondo lui sarebbe stata favorita dalla FIFA ai mondiali in Qatar Dopo le parole di Van, che ha parlato dei suoi dubbi sul fatto che la vittoria dell’Argentina al mondiale fosse «premeditata», arriva la pronta risposta del capitano dell’, Van, che prende le distanze dal ct. Di seguito le sue parole a Nos. «Nonla sua opinione. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma io non sono affatto d’accordo».

In un'intervista al portale olandese Nos , Virgil van Dijk ha preso le distanze dalle parole del suo ex ct Louis van Gaal . Quest'ultimo aveva infatti sostenuto che in Qatar fosse tutto premeditato per far sì che l'Argentina di Messi vincesse il Mondiale. ' Non condivido la sua opinione. Ognuno è libero di pensarla come vuole, ma io non sono affatto d'accordo'. Estratto da www.corrieredellosport.it L'eliminazione per mano dell'Argentina agli ultimi Mondiali del Qatar non è andata giù all'ex ct dell'Olanda Louis van Gaal. 'Quando vedi i gol dell'Argentina e capisci tante cose'

