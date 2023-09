Olanda | scoppia il caso Gravenberch | rifiuta la convocazione con l’Under 21

(Di martedì 5 settembre 2023) Il giocatore del Liverpool ha detto no alla squadra di Reiziger. Duro commento del ct Koeman: "Non siamo contenti"

Un nuovo caso ha come protagonista il centrocampista acquistato dal Liverpool Ryan Gravenberch . Il giocatore, ex Bayern e Ajax, è finito al centro delle polemiche perché ha rifiutato la convocazione ......all'nella finale di consolazione. Dopo una serie, facile, di vittorie, a Bruxelles è andata in scena una squadra diversa dal solito. E ora, così come raccontato da SportMediaset ,di ...Il giocatore si è messo in grande evidenza sia nel corso dell'ultima stagione in serie A sia nelle recenti uscite con la maglia della nazionale di Mancini trovando anche il gol contro l'. Il ...

Olanda, scoppia il caso Gravenberch: rifiuta la convocazione con l ... ItaSportPress

Paola Egonu e l’Italia: scoppia un nuovo caso dentro la nazionale azzurra di ... europea perdendo in semifinale contro la Turchia e poi cedendo il passo all’Olanda nella finale di consolazione. Dopo ...Dopo la delusione degli Europei di volley femminile l’Italia perde ancora Paola Egonu: non ci sarà per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...