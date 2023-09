Occupazione | le aziende cercano mezzo milione di lavoratori Ecco i profili

L'indice Caixin realizzato sui responsabili acquisti dellesi è attestato a 51,8 punti nel ... In espansione anche l'pur con un rallentamento rispetto a luglio. Loading... Euro/......il rischio che le agevolazioni vengano assegnate in modo non trasparente o a favore delleo ... Ecco alcuni motivi per cui ciò può avere una forte ricaduta sull'di qualità nel lungo ...L'indice Caixin realizzato sui responsabili acquisti dellesi e' attestato a 51,8 punti nel ... In espansione anche l'pur con un rallentamento rispetto a luglio. fon 05 - 09 - 23 08:...

Occupazione, le aziende cercano 531 mila lavoratori. Ecco i profili ilGiornale.it

Il 12% dei candidati non è preparato adeguatamente. Il tempo determinato si conferma la forma contrattuale maggiormente proposta con 284mila unità ...Nel 2013 erano 52667, nel 2019 50350, nel 2023 sono 49963: è l'evoluzione dei numeri della popolazione tra 15 e 34 anni in provincia di Siena che in dieci anni è diminuita di 2704 unità, pari al - 5,1 ...