... infine arriva il matrimonio e nove mesi dopo la nascita della figlia Lisa Marie (scomparsa prematuramente all'inizio di quest'anno per). L'abuso psicologico sulla ragazza è ...Ricoverato l'8 agosto scorso in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, l'ex superlatitante di Cosa nostra è stato operato d'urgenza per una. Poco prima che ...... dove è stato ricoverato lo scorso 8 agosto scorso per il peggioramento delle sue condizioni di salute e per l'intervento chirurgico al quale si è sottoposto per una. Secondo ...

Occlusione intestinale: cause, sintomi e terapia ilGiornale.it

«È difficile guardare un film su se stessi, sul proprio amore». Priscilla Presley, 78 anni molto ritoccati, ha la voce incrinata dal pianto. Nel film che Sofia Coppola ha ..."Elvis è stato il grande amore della mia vita. L'ho lasciato non perché non lo amassi ma perché non condividevo più quello stile di vita, ma è come se non ci fossimo mai lasciati. E ho sempre fatto in ...