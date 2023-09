Nuovo studio per il Grande Fratello | le prime immagini

Leggi su biccy

(Di martedì 5 settembre 2023) Aria di novità ale non solo per la tanto chiacchierata svolta anti trash e il cast misto, composto da nip e vip, il reality di Alfonso Signorini infatti avrà anche un. Alfonso, gli autori e tutta la produzione del GF traslocheranno dal Paladi Cinecittà al Centro di produzione televisiva Voxson di via di Tor Cervara 286. La scenografia però non cambierà moltissimo, visto che era già stata modificata un anno fa per la settima edizione del GF Vip. Ciò che cambierà di sicuro è la distanza tra la casa dove staranno i gieffini e lo. Se prima erano poche centinaia di metri adesso saranno quasi 9/10 km. Intanto i profili social del GF ci hanno permesso di dare una prima occhiata alla scenografia, in particolare alla poltrona destinata a Cesara ...