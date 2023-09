Nuovo Renault Scènic E-Tech Electric | progettato per le famiglie

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Svelato a Parigi ilScenic E-, punta di diamante della nuova generazione di veicoli elettrici della maison francese. Con cinque milioni e trecentomila vetture vendute dal 1996 Scenic si presenta oggi in una nuova veste al passo con i tempi, all’insegna della sostenibilità e, come dicono i francesi, “voiture à vivre”. Scenic, il cui acronimo significa Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, presta fede al proprio nome anche nella circolarità dei prodotti che lo compongono. Il 24% dei materiali provengono dal riciclo, con un obiettivoentro il 2030 del 33%. Il 40% delle superfici è in alluminio riciclato, così come 40 chili di plastica, 37% di acciaio, 25% di polipropilene. Il pianale piatto, i grandi cerchi da 19? e 20?, il passo lungo e il ...