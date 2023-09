Nuovo capitano Nazionale italiana | Spalletti non nominerà direttamente Giovanni Di Lorenzo | la decisione

Luca Campori sarà il. Serie B maschile 2023/2024 Giocatori: Massimiliano Ferraro, Mateo Chiarini, Lorenzo Baggiani, Michele Rubbini, Giordano Pagani, Giorgio Manna, Francesco Dadomo, ...... ma ilcontratto non è in realtà mai stato depositato. Cosa è successo Il tecnico 42enne, con ... L'episodio è avvenuto dopo che ildella Spagna Olga Carmona ha segnato il gol della Roja ...Giovanni Di Lorenzo può diventare ildella Nazionale . Se lo augurano i tifosi del Napoli , che con Di Lorenzo con la fascia al braccio sono tornati a festeggiare la vittoria di uno scudetto dopo trentatré anni, ma non ...

Lazio, Spalletti ha scelto: Immobile è il nuovo capitano della Nazionale Cittaceleste.it

Il nuovo allenatore della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, è pronto a debuttare nella sua prima partita ufficiale. Dopo lo Scudetto vinto a Napoli, ...Un nuovo spot con Fabio Cannavaro protagonista. Era già successo nel 2006, quando il difensore alzò da capitano la Coppa del Mondo. “L’augurio è che porti ancora fortuna, a noi e ai team con i quali ...