Nuovi ritiri | 23 prodotti cosmetici per sostanze pericolose | coinvolte grandi marche

Leggi su chedonna

(Di martedì 5 settembre 2023) Nuova ondata didicontaminati e segnalati da un sistema di allerta per inon alimentari. Una nuova allerta agita il mondo deiin Europa, poiché RAPEX, il sistema europeo di allerta rapido per inon alimentari, segnala una serie didicontenenti Lilial (BMHCA). Questa sostanza, classificata come genotossica e vietata come ingrediente neidall’ormai lontano marzo 2022, continua a creare preoccupazione in quanto molti shampoo, saponi e deodoranti contenenti Lilial sono ancora in circolazione sul mercato.ritirati contenenti Lilial (BMHCA), sostanza vietata in Europa. La sicurezza dei consumatori è in primo piano- chedonna.itIl ...