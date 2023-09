Nuovi corpi illuminanti a Montesarchio | “Impegno onorato in poco tempo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023)di lettura: < 1 minutoE’ stato avviato, con determina dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio, l’affidamento diretto degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e di sostituzione deinelle aree rurali. “Unpreciso – spiega il sindaco Carmelo Sandomenico – che abbiamo preso in campagna elettorale con gli abitanti di Via Pantano e delle altre zone rurali che questa amministrazione onora in pochissime settimane: ringrazio per questo l’assessore Cesare Striani e la struttura comunale per l’e la celerità”. E l’assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani spiega: “Sono molto soddisfatto che unimportante preso con i cittadini vengain...