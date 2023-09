Nuove Mostre alla Medina Art Gallery a Roma

Leggi su moltouomo

(Di martedì 5 settembre 2023)Artnasce come uno spazio espositivo, ma è anche un interessante laboratorio di idee e progetti in quel di. Le menti pensanti di questi spazi, dove l’arte contemporanea trova la sua ‘culla’, sono l’architetto Palma Costabile e la dott.ssa Annalisa Perriello e i loro preziosi collaboratori.Arte promuove e diffonde grandi idee sulla valorizzazione dell’arte e della cultura in generale e si trova in Via Angelo Poliziano, 28-32-34-36, con esposizioni,, instzioni e vernissage di pittori, scultori, fotografi, designer ed architetti. Ma non solo:Eventi organizza temporary-shop, showcase, workshop, convegni, office-sharing, exhibition, corsi e ...