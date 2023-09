Nuoto | World Aquatics riammette russi e bielorussi con status neutrale

(Di martedì 5 settembre 2023) Laha approvato oggi all’unanimità una serie di criteri che consentono agli atleti con passaporto russo e bielorusso di partecipare alle future competizioni internazionali sotto lodi atleti individuali neutrali. La federazione mondiale precisa che sono “stati condotti sondaggi anche tra gli atleti internazionali junior, élite e master. I risultati dimostrano un forte sostegno ai criteri chiave stabiliti, tra cui l’assenza di un sostegno attivo all’invasione dell’Ucraina da parte dellaa e l’omissione di bandiere e inni nazionali. Il 67% degli atleti sostiene la partecipazione di singoli atleti neutrali che soddisfano criteri rigorosi”. Niente inno, bandiere e segni distintivi nazionali, quindi. Ma il duro elenco di restrizioni non finisce qui. In particolare, per ogni evento potranno essere ...

Sempre al MisanoCircuit, dal 15 al 17 settembre, andrà in scena Italian Bike Festival , il ... il triathlon di "lunga distanza" caratterizzato dall'insieme di tre discipline,(3,8 km), ...Ap Svolta Intanto una decisione unanime del Bureau diAquatics, la federazione internazionale del, consentirà agli atleti acquatici con passaporto russo e bielorusso di partecipare alle ...Fra i patrocinatori della manifestazione, Riccione ospiterà 476 atleti allo stadio dela ...Sports Games, i giochi mondiali amatoriali che invaderanno pacificamente la Romagna, non sono ...

Per l’importante traguardo, la Maratona del Golfo festeggia l’inserimento nella nuova UltraMarathon Swim Series della Wowsa (World Open Water Swimming Association ... e via Nazario Sauro anche una ...Ben 46 Paesi sfileranno domani dal lungomare di Cervia alla sua piazza Garibaldi per dare il via ufficiale, da oggi a domenica, alla settima edizione degli CSIT World Sports Games, i giochi mondiali a ...