Nucleare | il retaggio ideologico da cancellare e i tabù che devono cadere

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Un altro grandesta pergrazie a questo governo e al ministro Matteo Salvini: ila scopo civile non è più uno strumento di distruzione di massa. Così scrivendo, non si esagera. Infatti, l'energia atomica non ha mai goduto di attenzione razionale in Italia sia presso la classe politica che presso una pubblica opinione non di rado indirizzata verso “isterie populiste” da una élite culturale la cui conoscenza tecnico-scientifica è sempre stata di una mediocrità imbarazzante. In tal senso, è sufficiente sfogliare i giornali usciti nei mesi successivi all'incidente avvenuto nella centrale di Chernobyl nell'aprile 1986. Il grande esercito degli opinionisti (in compagnia della maggioranza degli esponenti del mondo politico) si buttò a capofitto nel puntare l'indice non verso le pessime condizioni in cui veniva tenuta la ...