“Norme incostituzionali | scritte male e che creano incertezza” | l’Anm e l’Anticorruzione fanno a pezzi la riforma Nordio al Senato

(Di martedì 5 settembre 2023) La stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni è una norma “mal scritta“, che “crea“, l’abolizione dell’abuso d’ufficio viola gli obblighi internazionali e provoca un “vuoto normativo“, mentre il divieto di appellare le sentenza di proscioglimento rischia di essere incostituzionale. E ancora: sarà difficile rispettare le nuove leggi sulle misure cautelari. Il motivo? Non ci sono abbastanza magistrati. È una bocciatura completa delladella giustizia firmata dal ministro Carloquella andata in onda a Palazzo Madama. Davanti alla commissione Giustizia del, infatti, sono stati auditi Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, e Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione. “La stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni? Crea ...

Negli Stati Uniti, nonostante nel 2003 la Corte Suprema abbia dichiarato le leggi contro la sodomia, ancora oggi questerestrittive sono in vigore in 12 Stati . Questo ...... tramite l'autonomia differenziata , oltre alla organizzazione della giustizia di pace, le... ma determinerebbe condizioni e conseguenze che renderebbero gli effetti prodotti, ...Impegnarsi a rivedere lee i programmi educativi per i bambini e i giovani ebrei, al fine di ... è più difficile per la Corte intervenire sui contenutidelle Leggi fondamentali. ...

“Norme incostituzionali, scritte male e che creano incertezza”: l’Anm e… Il Fatto Quotidiano

Il motivo è che la norma rischia di essere “incostituzionale”. Tra oggi e domani i componenti della commissione Giustizia della Camera e ...Le leggi che fanno parte del Codice della Strada sono necessarie per garantire sicurezza, incolumità e parità di diritti a tutti i fruitori ...