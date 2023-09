Nordcorea-Russia | Usa avvertono Kim Jong-un | “Niente armi a Putin”

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati UnitiKim-un: la Corea del Nord non forniscaalladi Vladimirper la guerra in Ucraina. Il messaggio, da Washington, viene pronunciato da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale, dopo le ultime news – non confermate dal Cremlino – sull'ipotesi di un incontro tra il leaderno e il presidente russo. "Continueremo a denunciare e a chiedere alla Corea del Nord di rispettare l'impegno, assunto pubblicamente, di non fornire allache finirebbero per uccidere gli ucraini. Non abbiamo visto" ini "fornire attivamente grandi quantità di munizioni o altre risorse militari allaper la guerra in Ucraina", ha detto ...

Non abbiamo visto" i nordcoreani "fornire attivamente grandi quantità di munizioni o altre risorse militari allaper la guerra in Ucraina", ha detto Sullivan. "Non posso prevedere cosa accadrà ...'Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sulla fornitura di armi trae Corea del Nord stanno avanzando attivamente', ha ricordato la portavoce del Consiglio di sicurezza ...A luglio 2022, la Corea del Nord divenne il terzo Paese, dopoe Siria, ad avere formalmente riconosciuto le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel Donbass, esprimendo l'...

Gli Usa avvertono la Corea del Nord: “Se dà armi alla Russia pagherà le conseguenze” la Repubblica

Guerra in Ucraina diretta oggi 4 settembre: nel diciannovesimo mese dall'avvio dell'aggressione scatenata dalla Russia continuano i combattimenti nella zona di Zaporizhia che preoccupano per il futuro ...(Adnkronos) – Gli Stati Uniti avvertono Kim Jong-un: la Corea del Nord non fornisca armi alla Russia di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. Il messaggio, da Washington, viene pronunciato da Jake ...