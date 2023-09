Nordafricani e subsahariani Frontex | allarme rosso | bomba sull' Italia

(Di martedì 5 settembre 2023), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, lancia l': «Ai flussi migratori verso Nord - quelli dalla Libia e dalla Tunisia - tra quest'anno e il prossimo si aggiungerà un numero crescente di migrantie da vari Paesi. Questo perché devono affrontare previsioni economiche preoccupanti, di sicurezza, climatiche e questioni di diritti umani».sottolinea che «tra i fattori che mitigano i flussi irregolari» ci sono «una maggiore cooperazione nel Mediterraneo e un rinnovato impegno bilaterale e multilaterale per consentire alle autorità dei Paesi terzi di prevenire il traffico di migranti sul loro territorio». È la strategia che sta cercando di attuare il governo Meloni proprio con Tunisia e Libia. Dall'inizio dell'anno in...

Secondo l'agenzia per il controllo dei confini esterni dell'Ue, occorre aspettarsi ulteriori aumenti di arrivi irregolari in Europa anche nel 2024 ...Nel 2023-2024, scrive Frontex in un rapporto, le rotte del Mediterraneo orientale e centrale "vedranno una maggiore attività migratoria".