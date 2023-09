Non solo l’hotel abbandonato di Borgo Palazzo | intrusioni frequenti anche all’ex Reggiani

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) Bergamo. Non è una novità, eppure nessuno sembra occuparsene seriamente. Proprio comeUna Hotel di– blindato dalla proprietà dopo l’incursione di due youtuber che mostravano le rischiose abitudini di alcuni ragazzini, intenti a gettarsi sui materassi dai parapetti – vandalismi epreoccupano, altra struttura cittadina lasciata nel degrado in attesa di scoprire il proprio futuro. La fotografia scattata da un residente (pubblicata in copertina, ndr) mostra la facilità con cui i giovani si intrufolano nella struttura. “Sanno benissimo che c’è quel varco. Poi ci si stupisce per i focolai d’incendio che, ogni tanto, divampano. Qualcuno li appiccherà, no?”, si domanda l’autore della foto.