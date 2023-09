“Non entra” Bomba al GF Vip | scartata la bella di Canale 5 Forse per quei motivi…

(Di martedì 5 settembre 2023) Finalmente per i telespettatori più curiosi, il prossimo lunedì 11 settembre Alfonso Signorini inaugurerà la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, GF Vip, o come mai deciderà di chiamarsi. Sì perché si parla di un cast sia vip che nip. Autori più esigenti, tra gli esclusi pure una ex tronista di Uomini e Donne. L’aria è indubbiamente cambiata a Mediaset, come anche in Rai. Pier Silvio Berlusconi ha escluso i tipici fenomeni del web che negli ultimi anni hanno dominato il GF Vip. No agli influencer e simili, solo nomi di spicco, che hanno costruito una carriera nel mondo dello spettacolo o veri nip. Emersa un’altra esclusa. GF Vip, chi è la concorrente esclusa di cui si sta parlando Proprio in queste ultime ore l’esperto di cronaca rosa e di piccolo schermo Amedeo Venza sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa per il piacere dei suoi indiscreti, curiosi ...

MILANO - L'avvio scoppiettante di stagionec'nulla. Semplicemente, la sosta per le nazionali è stata l'occasione giusta in casa Inter per completare il passaggio mancante, ovvero ufficializzare il rinnovo di contratto di Inzaghi . Il ...Come mai ci hanno messo così tanto C'in parte il lungo e laborioso processo di ... riuscite a distinguere l'animale dal ramo su cui è appollaiato La soluzioneè a pag. 46 come da tradizione,...Sono 15 le convocazioni per le qualificazioni olimpiche dell'Italvolley. Ma tra questec'è quella di Paola Egonu. Secondo le dichiarazioni ufficiali sarebbe una scelta della stessa ...- 14a ...

Il credito Ires chiesto a rimborso nella dichiarazione 2022 non entra ... NT+ Fisco

cosa c’entro io con lui", ha raccontato la conduttrice. Tra loro, infatti, c’erano non poche differenze rispetto alle famiglie di origine: quella di Mara Venier è una famiglia come tante, il padre ...Ci sono situazioni particolari in cui l’ex coniuge debitore può chiedere ed ottenere di non corrispondere l’assegno divorzile. Ecco quali ...