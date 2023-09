Non è solo questione di torba

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 settembre 2023) Meglio la purezza del malto o l’uso maniacale dei legni? Oppure, quanto vale una tradizione lunga secoli di fronte a una storia che proprio quest’anno compie il suo primo secolo di vita? Due domande che conducono inevitabilmente alla terza: Scozia o Giappone? In questo caso ci sono due sole risposte plausibili. La prima è farsi una ricerca, asettica e statistica, su chi ha vinto cosa. La seconda, invece, è trovarne una propria nel bicchiere. Quel che troverete in queste righe invece è l’intenzione di raccontare il perché di quest’ipotetica rivalità. Il punto di partenza è lapidario. Senza le distillerie scozzesi non esisterebbero quelle giapponesi. Secondo gli almanacchi, infatti, nel 1920 Masataka Taketsuru, rampollo di una famiglia produttrice di sakè, tornò da Glasgow dopo gli studi universitari (in chimica) e dopo aver lavorato in alcune delle più famose distillerie della Scozia. ...