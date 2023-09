Nirvana | 30 anni di ‘In Utero’ | in arrivo ristampe con 53 inediti

(Di martedì 5 settembre 2023)e i 30di In Utero. In occasione dell’versario del disco sarà pubblicato un cofaanetto speciale in edizione rimasterizzata e ampliata. Diversi i formati disponibili, che faranno impazzire i collezionisti più sfegatati. Il nouvo cofanetto deiGeffen/UMG hanno annunciato l’uscita di”In Utero: 30thversary“, edizione rimasterizzata e ampliata di “In Utero”, terzo e ultimo album L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da oggi mostra fotografica di Kurt Cobain a Firenze: hanno vinto la causa contro l’ex bambino della copertina di Nevermind I Cheap Trick annunciano il nuovo album Pantera: annunciate altre date per il tour europeo! Noel Gallagher ammette: ‘Non ricordo ...

Per molti In Utero dei Nirvana è il vero capolavoro grunge che farebbe ombra anche a Nevermind. In Utero è stato l'ultimo album con All Apologies, Dumb e Rape Me, il disco quest'anno compie 30 anni. tourette's (Live in New York)

Nirvana, ecco cosa conterrà l’edizione per i 30 anni di ‘In Utero’ Rolling Stone Italia

Pubblicato nel 1993, "In Utero" dei Nirvana si appresta a tagliare il traguardo dei 30 anni di età. Per celebrare l'anniversario la Geffen Records ha annunciato la pubblicazione di una nuova edizione rimasterizzata e ampliata.