Nicole Mazzocato | seconda cicogna in arrivo | “Ho aspettato il quinto mese di gravidanza per annunciarlo perché…”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 5 settembre 2023) A distanza di un anno dalla nascita del piccolo Paolo,è in dolce attesa per lavolta. Dopo aver annunciato l’del suo secondo figlio, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato perché lei e Armando Anastasio, suo compagno e padre di Paolo, hanno atteso così tanto per dare la notizia. L'articolo