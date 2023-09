(Di martedì 5 settembre 2023) “Chi indossa la divisa ha dei doveri superiori”. Il ministro della Difesa Guido, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, torna a parlare del caso. Dopo le polemiche sul libro Il mondo al contrarioha ribadito quello che è stato il suo approccio nei confronti del generale. “Chiunque di noi ha il diritto di pubblicare un libro, anche un militare o un carabiniere. C’è un tema in più però che rende il carabiniere, il poliziotto o il magistrato diverso da me e da lei. Io e lei non possiamo restringere la libertà delle persone e usare la forza sulle persone a differenza delle forze armate, forze dell’ordine e magistrati. Queste persone hanno un dovere di terzietà in più. La democrazia crolla quando il cittadino non si sente sicuro. Se non funziona la gerarchia, crolla il pilastro della democrazia.” E ...

“Nessun trattamento Vannacci”. Crosetto risponde a chi lo accusa di censura Nicola Porro

