Nel video di Kevin Laganà gli ultimi minuti dei 5 operai travolti dal treno e le responsabilità

(Di martedì 5 settembre 2023) “Ragazzi, quando dicoandate da quella parte perché i treni passano di là”. A parlare è Antonio Massa, il tecnico manutentore di Rete ferroviaria italiana (Rfi), quella maledetta sera di mercoledì 30 agosto quando, prima della mezzanotte, 5sono stati uccisi dal lungo i binari della stazione di Brandizzo. Le frasi dell’uomo, si possono sentire chiaramente in unche, il più giovane dei lavoratoridal convoglio in corsa a 100 km/h, ha girato poco prima di morire, e che ora inchiodano il referente di Rfi alle sue. Nel, salvato sull’account Instagram dima non pubblicato, e scovato da una parente che aveva le credenziali per accedere al profilo, si vedono sei ...

Brandizzo, video choc: "Se vi dico 'treno' buttatevi da quella parte" La Stampa

Nel procedimento gli indagati (per omicidio e disastro ferroviario in forma di dolo eventuale) sono due. Il primo è Antonio Massa, quarantasei anni, il tecnico di Rfi addetto alla scorta del cantiere ...Un video registrato dal 22enne Kevin Laganà, il più giovane dei 5 operai deceduti nel fatale impatto con un treno in corsa, porta alla luce le conversazioni antecedenti l'arrivo del convoglio che li h ...